Driebander Eddy Merckx pakt elfde Belgische titel

Eddy Merckx (UMB-9) heeft zich zondag in Blankenberge voor de elfde keer in zijn loopbaan tot kampioen van België driebanden gekroond. In de finale versloeg hij Jozef Philipoom (UMB-140) met 40-19.

Na een matige start pakte Merckx uit met een reeks van dertien, waarna hij de pauze inging met een 20-12 voorsprong. Na de spelhervatting kon Philipoom, die in 1995 zowel het Europees- als wereldkampioenschap won, geen vuist meer maken. Merckx ging op zijn elan door en noteerde nog reeksen van acht en zeven voor een afgetekende 40-19 overwinning. De wereldkampioen van 2006 en 2012 kwam daarbij aan een gemiddelde van 2,667, tegen 1,367 voor Philipoom.

In de halve finales had Merckx Peter Ceulemans (UMB-32) met 40-28 uitgeschakeld en was Philipoom met 40-34 te sterk voor Kurt Ceulemans (UMB-307).

“Een BK winnen is altijd speciaal,” verklaarde Merckx. “Heel de week heb ik goed gespeeld en in de finale kon ik de kansen die ik kreeg met mooie series verzilveren. Dat moet je doen. Als je uitgelezen kansen krijgt en je mist die, dan kan je niet winnen. Het worden voor mij nog drukke weken. Maandag vertrek ik naar Zuid-Korea voor de de World Grand Prix in Wonju. Hopelijk kan ik de positieve lijn daar door trekken.”

Merckx kroonde zich eerder tot nationaal kampioen in 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018 en 2020. Philipoom werd Belgisch kampioen in 1995 en 2002. In 2000, 2009 en 2017 werd hij ook al runner-up.

Patrick Niessen veroverde in vijf andere disciplines het goud. De 57-jarige Limburger toonde hij zich de beste in het vrijspel, het bandstoten, kader 47/1, kader 74/2 en kader 71/2. “Dit is de eerste keer in mijn biljartloopbaan dat ik ze alle vijf win,” zei Niessen. “Ik heb al enkele keren vier titels behaald, maar nu sta ik naast Raymond Ceulemans en Frédéric Caudron.”