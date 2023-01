Urban explorer verkent verlaten ziekenhuis waar nog bloedstalen en organen liggen: “De tijd staat al 15 jaar stil”

Ben James (35) kreeg vorig jaar de kans om het Puerta De Hierro ziekenhuis in de Spaanse hoofdstad Madrid te verkennen. Het universitaire ziekenhuis stond bekend voor orgaantransplantaties, maar werd vijftien jaar geleden verlaten nadat er een nieuw was gebouwd in de buurt. Heel wat materiaal is echter achtergebleven. De urban explorer vond tijdens zijn tocht door het hospitaal niet alleen medische apparatuur, maar ook patiëntendossiers, bloedstalen en zelfs verdroogde organen. “Fascinerend en triest tegelijkertijd”, aldus James. “Alles ligt hier gewoon te rotten.”