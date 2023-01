Philippe Clement en Monaco hakken laagvlieger Ajaccio met 7-1 (!) in de pan

Philippe Clement heeft zondag met zijn ploeg Monaco stevig uitgehaald op de negentiende speeldag in de Ligue 1. In het eigen Stade Louis II haalden de Monegasken AC Ajaccio met 7-1 door de gehaktmolen. De jonge Belg Eliot Matazo pikte de tweede helft mee.

Monaco kwam al na twee minuten op voorsprong na een doelpunt van Frans international Axel Disasi (2.). Amper vier minuten later verdubbelde ex-Bruggeling Krépin Diatta (6.) de score. Ajaccio halveerde de achterstand via Youcef Belaili (11.), maar Monaco-aanvoerder Wissam Ben Yedder (21., 28., 35.) kneep de bezoekers nog voor de rust helemaal dood met een hattrick in minder dan vijftien minuten. De Zwitserse spits Breel Embolo (63., 89.) vervolledigde het doelpuntenfestijn in de tweede helft met twee treffers.

In het klassement klimt Monaco naar de vierde plek. Het telt nu drie punten meer dan achtervolger Rennes, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer drie Marseille heeft vijf punten meer.