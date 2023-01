Eerst als speler, nu als coach: Mikel Arteta zegeviert met Arsenal in Noord-Londense derby tegen Tottenham en breidt voorsprong uit

LEES OOK. Newcastle boekt nipte zege tegen Fulham nadat bizar penaltydoelpunt van Aleksandar Mitrovic wordt afgekeurd

De laatste keer dat Arsenal op bezoek bij Tottenham een zege wist weg te kapen, dateert van maart 2014. Toen stond Mikel Arteta, huidige trainer bij de Gunners, gewoon nog als speler tussen de lijnen.

De vraag was of de Spanjaard dat kunststukje zondagavond nu als trainer nog eens kon overdoen. Na quasi een kwartier spelen was Arsenal al goed op weg. Saka zette de bal onschuldig voor om targetman Nketiah te vinden, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Hugo Lloris, onlangs zijn afscheid aangekondigd als Frans international, zat ertussen maar ging gruwelijk in de fout. Arsenal baalde er niet om en stond op 0-1. Dezelfde uitslag destijds in 2014.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al werd de score nog wel uitgebreid. Martin Odegaard kreeg te veel ruimte en haalde verschroeiend uit. Het schot van de Noor paste perfect in de rechterhoek. Hier had Lloris geen verhaal tegen. Arsenal zo op rozen in de altijd beladen clash met stadsrivaal Tottenham.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tottenham kon op zijn beurt in de tweede helft een paar keer dreigen via Harry Kane, maar de Brit kon doelman Ramsdale niet meer verschalken. Kane kon mits een doelpunt in deze derby topschutter aller tijden worden bij Tottenham. Daar zal hij dus nog even op moeten wachten.

Dankzij de nieuwe zege breidt Arsenal de voorsprong bovenaan de Premier League verder uit. Het telt nu 47 punten. Dat zijn er acht meer dan eerste achtervolger Manchester City. Tottenham blijft op de vijfde plek staan met 33 stuks.