In 4A leed Zonhoven B een eerste nederlaag, in 4B werd Moelingen-’s Herenelderen B uitgesteld wegens wateroverlast, in 4C komt Eksel B na een forse zege op een gedeelde tweede plaats en in 4D verslikte Winterslag zich in Rekem. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)