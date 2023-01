DERDE AFDELING. Puntendeling voor Pelt, Termien haalt negen op negen

Het duel tussen Esperanza Pelt en Geel eindigde in een puntendeling (1-1). — © Serge Minten

Pelt bleef tegen Geel nu al voor de negende wedstrijd op rij ongeslagen (1-1), Beringen leed bij Betekom (2-1) een vijfde uitnederlaag op rij. Termien haalde negen op negen in een Engelse week in Witgoor (1-2), debutant Efekia Mongo bezorgde Sch.-Beverst een Bilzerse stuntzege (1-0) en een olympisch doelpunt van Poel hielp Wellen aan een tiende zege. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend.(jmu/gesi/gsb/krth)