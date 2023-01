Bree-Beek en Achel hielden mekaar in evenwicht in hun onderlinge topper. Hier waagt Van Hoegee zijn kans op Achel-doelman Hermans. — © Bart Borgerhoff

Zepperen-Brustem loopt na een 0-1-zege bij Meeuwen tot vijf punten uit op Bree-Beek, dat 1-1 gelijkspeelde in de topper tegen Eksel. Achel komt mee aan de leiding in de strijd om de tweede periodetitel, na 3-0-winst tegen Herk FC. Helson haalde fors uit in het kelderduel tegen Hechtel: 1-6. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)