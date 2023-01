Igor Bouwens in het Empty Quarter in Saoedi-Arabië. — © RR

De Qatari Nasser Al-Attiyah werd met een Toyota de winnaar van de 45ste editie van de Dakar, die in de boeken gaat als een van de zwaarste uit de geschiedenis. Hammenaar Igor Bouwens werd nog vierde in de slotrit, nadat hij twee nachten onder de blote hemel moest slapen in de woestijn.