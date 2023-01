Ze blijven elkaar op de huid zitten: Gerard Piqué zet de woorden van zijn ex Shakira om in de praktijk en komt aanrijden in… een Twingo

Shakira loste donderdag een nieuwe single (BZRP music session #53, genaamd), en dat met specifieke verwijzingen naar haar ex Gerard Piqué. Waarom? Omdat de Colombiaanse erachter kwam dat de voormalige verdediger van FC Barcelona vreemd ging. Zo zong ze onder meer:

“Een she wolf zoals ik is niet voor groentjes. Een she wolf zoals ik is niet voor kerels zoals jij. Ik was te goed voor jou, daarom ben je nu met iemand zoals jij.”

“Ik ga niet terugkomen, ik wil geen teleurstellingen meer. Al dat gedoe over dat je een kampioen bent. Toen ik je het meeste nodig had, toonde jij de slechtste versie van jezelf.”

“Ik ben twee 22-jarigen (de leeftijd van de nieuwe vlam van Piqué, red.) waard. Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio.”

“Ik kom niet terug naar jou. Niet als je huilt en zelfs niet als je me smeekt. Je hebt me achtergelaten met je moeder als mijn buur, de pers aan m’n deur en schulden bij de belastingen.”

“Je werkt en werkt, doe een keer rustig aan. Zo veel tijd in de gym, maar werk ook eens aan je brein.”

Het waren vooral de zinnetjes over ‘het inruilen’ waar Piqué intussen op heeft gereageerd in de praktijk. Later op donderdag kondigde Piqué de overeenkomst aan met het horlogemerk Casio om zijn eigen voetbaltoernooi ‘Kings League’ te sponsoren. Bovendien droeg Piqué een horloge van Casio al zichtbaar in beeld en gaf hij daarbij aan “dat deze horloges heel lang mee gaan”.

Maar zondag ging hij nog een stapje verder op autogebied. Toen hij een wedstrijd uit zijn eigen Kings League wilde bijwonen, kwam de Spanjaard op de parking aanrijden in een… Renault Twingo. Naar de woorden dus van Shakira. Dit is ongetwijfeld niet het laatste wat we te zien zullen krijgen in deze vete.

