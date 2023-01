Nieuwe neerslag maandag zal leiden tot stijgend waterpeil en wellicht waakdrempels overschrijden

De waterpeilen op de waterwegen dalen zondag. Op een aantal plaatsen is de préwaakdrempel nog overschreden. Dat is het geval op de IJzer in Lo-Fintele, op de Moervaart in Lokeren en Sinaai en op de Tijdurme in Lokeren.

Nieuwe regen maandag zal zorgen voor een stijgend waterpeil, met meer (pré)waakdrempels die wellicht zullen worden overschreden dan de voorbije dagen. “De waterpeilen zijn reeds licht verhoogd, de bodem is inmiddels sterker verzadigd en de verwachte neerslag ligt hoger dan die van de voorbije dagen. Naar alle verwachting zullen er dus morgen meer drempels overschreden worden dan de voorbije dagen”, klinkt het op waterinfo.be.

Vooral op locaties met nog licht verhoogde waterstanden - de IJzer, Moervaart en Tijdurme - is waakzaamheid geboden.