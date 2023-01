Boordevolle Maas laat grindplassen vollopen, maar blijft binnen haar oevers

Tussen Lanaken en Kinrooi staat de Maas hoog, maar ze blijft binnen haar oevers. Het Maaswater liet zondag wel de grindgaten Maesbempder Greend in Mazenhoven en de plas Negenoord in Stokkem vollopen.

De Maas kan de grindplassen vullen via speciale openingen in de Maasdijken. Ook in de jachthavens Heerenlaak Aldeneik (Maaseik) en De Spaanjerd in Ophoven (Kinrooi) staat het waterpeil hoger dan normaal omdat de Maas haar water via vaargeulen de jachthavens in kan laten stromen.

De Maas duwt ook het grondwater zichtbaar omhoog in de Boyen (Stokkem). In Maaseik stroomt de Maas via geulen naar haar oude bedding in Heppeneert. In de Maasgemeenten hebben de burgemeesters de dijken afgezet met nadars.

Voorlopig is er geen gevaar voor overstromingen. Omdat de waterkleppen tussen de Maas en de beken die in de Maas uitmonden, gesloten zijn, zwellen de zijrivieren maar zachtjes aan. Door de hoge waterstand van de Maas stroomde het water zondagnamiddag in Lanaken met een kracht van ongeveer 1.000 m3/s. De waterstand van de Maas zal de volgende dagen bepaald worden door de neerslag in de Ardennen. Die kan maandag op de Ardense hoogten een winters karakter hebben. In dat geval heeft de Maas maandag een kracht van 1.250 m3/seconde. Tegen zaterdag zal de neerslag naar verwachting afnemen waardoor het waterpeil van de Maas de volgende dagen ook zal dalen.

Waakdrempels zullen overschrijden

De nieuwe neerslag die maandag wordt verwacht, zal leiden tot een stijgend waterpeil op de waterlopen in Vlaanderen en meer (pré)waakdrempels die wellicht zullen worden overschreden. Dat blijkt uit een nieuwe update van waterinfo.be.