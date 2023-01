Twee inbraken in Lummen tijdens weekend

In de Sint-Jacobusstraat in Lummen zijn dieven op een privéterrein gaan snuisteren. Ze drongen door de omheining. Het is niet duidelijk of er iets werd meegenomen.

Via het raam zijn inbrekers binnengedrongen in een hui in de Dr. Vanderhoeydonckstraat in Lummen. Op het eerste gezicht was er niets gestolen.

maw