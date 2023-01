Telenet Giants Antwerp boekt tegen Brussels vijfde opeenvolgende zege

Telenet Giants Antwerp pakte op de 14de speeldag van de BetFirst BNXT League met een demonstratie in de hoofdstad uit. De Sinjoren wonnen met afgetekende cijfers (67-93) van Brussels. Meteen de vijfde opeenvolgende zege waardoor de Giants met 8 op 12 stevig in de top-3 fonkelen.

Via DJ Laster en Justin Kohadja had Brussels bij 8-6 de leiding op zak. Desonta Bradford nam de Sinjoren tegen zijn ex-team op sleeptouw. De Amerikaanse guard van de Giants scoorde acht punten op rij en stuwde zijn team snel naar een 10-16 voorsprong. Reggie Upshaw plukte rebounds en scoorde ook en was mee de Antwerpse inspirator van de 10-25 bonus. Met snel en efficiënt basketbal, en door toedoen ook van Brandon Anderson, heerste Telenet Giants Antwerp tegen een traag Brussels. Via schutter Ferdinand Zylka en een sobere maar nuttige Louis Hazard probeerde de club uit de hoofdstad te reageren. Zylka met een buzzer-beater bom zorgde voor een 13-25 achterstand voor de Brusselaars.

In het tweede schuifje deed ook Thijs De Ridder meer dan zijn duit in het zakje. In the paint was de jonge Antwerpse belofte ijzersterk en leidde zijn team met sterke drives naar een 19-31 en 22-35 bonus. Toch bleef Brussels niet bij de pakken zitten. Ferdinand Zylka bleef bommen afvuren en na 29-39 zaten de Brusselaars bij 34-41 opnieuw in de match. Kapitein Jean-Marc Mwema nam zijn verantwoordelijk en loodste Antwerp Giants met driepunters opnieuw naar veilige bonus. Dat resulteerde halfweg dan ook naar een 39-53 Antwerpse bonus.

Telenet Giants Antwerp wilde in het derde kwart snel de partij in een definitieve plooi leggen. Spencer Butterfield realiseerde zijn eerste punten, Ivan Marinkovic dunkte en met een bom van Quentin Smout was na 42-55 bij 47-67 de twintiger een feit.

Coach Ivica Skelin kon rustig roteren en zag in het slotkwart de Giants de wedstrijd verstandig uitspelen. Bij 54-84 fonkelde de dertiger op het scorebord en in de slotfase ging het dan ook naar een duidelijke 67-93 winst.

Brussels-Telenet Giants Antwerp 67-93

Kwarts: 13-25, 26-28, 10-23, 18-17

Brussels: Llorente 9, Deroover 2, Skipper-Brown 3, Zylka 15, Hazard 10, Laster 14, Tshibangu 7, Ekamba 5, Kohadja 2

Telenet Giants Antwerp: Anderson 17, Smout 6, Bradford 15, Van Cleemput 2, D’Espallier 0, De Ridder 21, Meeusen 0, Marinkovic 4, Rogiers 6, Butterfield 4, Mwema 8, Upshaw 12