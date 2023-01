Reims en zijn Belgen spelen gelijk in Ligue 1, Vertessen en Bakayoko zien PSV vanop de bank in 100e (!) minuut gelijkmaker slikken

Op de negentiende speeldag in de Ligue 1 zijn trainer Will Still, aanvoerder Maxime Busi en Thomas Foket met Reims niet voorbij Nice geraakt. Na negentig minuten gaf het scorebord nog altijd 0-0 aan. Foket werd niet gewisseld. Busi werd twee minuten voor de tijd naar de kant gehaald. Na het gelijkspel staat Reims met 25 punten op plaats elf in de stand, een plek achter Nice.