Tom Boonen stopt als analist op VTM: “Toen ik koerste, vond ik de media eerlijker”

"Misschien duik ik eens op bij Sporza of Extra Time Koers, maar ik ga niets meer snel-snel doen", zegt Tom Boonen in een lang weekendinterview in De Tijd. Of misschien gaat hij ooit een podcast maken. "Maar nu zijn er geen plannen", aldus de ex-wielrenner die in 2018 door VTM gestrikt werd als wielercommentator. Dat jaar in februari gaf hij bijvoorbeeld op die zender commentaar bij wielerklassieker Milaan-San Remo. Sindsdien werkte Boonen exclusief als analist voor VTM, de zusterkrant Het Laatste Nieuws en hun onlinemedia. Vorig jaar in februari lanceerde DPG Media, het moederbedrijf van die mediamerken, nog de podcast Wuyts & Boonen. Omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt had, was Michel Wuyts moeten stoppen als commentator bij de VRT. Hij was net naar DPG Media overgestapt.

Nog geen jaar na de lancering van die podcast kondigt Boonen nu zijn vertrekt aan bij het mediabedrijf. "Bij DPG Media werd me gevraagd naar straffere quotes waarop kon worden geklikt. Ik kon mezelf niet zijn en ik stop er nu mee. Als kwaliteit niet meer hoeft, dan hoeft het voor mij ook niet meer", zegt hij daarover in De Tijd.

In die krant zegt hij ook dat hij gestopt is met de krant te kopen. Hij klinkt teleurgesteld in de sportjournalistiek. "Het is een tijdperk waarin ze verheerlijkt moeten worden. Toen ik koerste, vond ik de media eerlijker. Het was soms hard, maar men bleef bij de feiten. Nu gaat het alleen nog om clicks. Ik mis kwalitatieve stukken."

Boonen is ook scherp voor wielerploegen en hoe tegenwoordig met sociale media wordt omgegaan. "Vroeger hadden ploegen de media nodig, nu willen ze hen zo weinig mogelijk in de buurt. Ze maken alles zelf: documentaires, quotes, posts op Instagram. Ik ben blij dat ik tien jaar geleden koerste. Ik kreeg nooit mediatraining en zou er geen goeie voor zijn geweest."