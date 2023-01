AA Gent boekt deugddoende zege tegen KV Kortrijk dankzij twee goals van Hugo Cuypers en nadert tot op één punt van Club Brugge

Een must-win, zo had Hein Vanhaezebrouck de thuiswedstrijd tegen Kortrijk vooraf genoemd. De Gentse coach kon evenwel niet rekenen op Torunarigha, waardoor Godeau aan de aftrap verscheen. Net als Odjidja, De Sart, Nurio en Cuypers trouwens. Castro-Montes, Kums en Depoitre begonnen dan weer op de bank.

Bij de bezoekers koos Storck ervoor om Avenatti en Bruno naast zijn basiself te laten. Wellicht speelde de levensbelangrijke partij tegen Seraing van komende woensdag al mee in deze beslissing. Kadri en Messaoudi verschenen wel aan de aftrap in de Ghelamco Arena. Storck bracht ook Gueye en Regali tussen de lijnen.

Droomstart voor Gent

De partij begon aan 120 km/u en Gent nam een droomstart: De Sart nam een vrije trap snel en bereikte Odjidja die de bal tot bij Cuypers duwde. De Gentse topschutter bleef rustig en tikte de bal met een droge knal door de benen van Atemona buiten het bereik van Vandenberghe (1-0). Bij de eerste mogelijkheid maakte Kortrijk gelijk: een vrije trap van Selemani werd door Watanabe binnen gewerkt. Het Kortrijks feestje ging echter niet door omdat Messaoudi hinderlijk buitenspel stond. (Lees verder onder de foto)

Gent bleef vlot combineren maar de kopbal van Samoise ging rakelings naast. De Buffalo’s kregen wel al snel een opdoffer te verwerken want Odjidja kon na amper 16 minuten al niet meer verder door een blessure. In zijn plaats kwam Kums tussen de lijnen. Kortrijk kreeg het ondertussen steeds moeilijker om eens in de buurt van Nardi op te duiken. Het spel werd steeds meer eenrichtingsvoetbal.

Het vuur verdween geleidelijk ook wel uit de partij. Kortrijk zette – zoals Storck het wil – heel goed druk maar kwam op het half uur toch goed weg toen Hong na een fraaie, lang uitgesponnen aanval iets te slordig naast besloot. Toch even opschudding toen Gueye van kortbij de bal tegen de hand van Godeau aantrapte. Deze keer ontsnapte de pechvogel van de Bosuil wel aan een VAR-tussenkomst en bijhorende strafschop. Aan de overkant kopte Ngadeu een hoekschop van Hong dan weer rakelings over.

Kortrijk knokt zich opnieuw in de match

Bij rust bracht Storck alsnog Bruno. Samen met Wasinski loste hij immers Regali en Loncar af. Castro-Montes, mét masker nadat hij tegen Union een neusbreuk opliep, verving bij de thuisploeg dan weer Nurio. Even later moest Gent alweer wisselen. Samoise kon niet verder en werd vervangen door Depoitre, waardoor Castro-Montes naar de rechterflank verhuisde en Hong op links terecht kwam. Cuypers viel terug op het centrale middenveld. (Lees verder onder de foto)

Die vele positiewissels kwam het Gentse samenspel allesbehalve ten goede en Kortrijk sloop langzaam aan opnieuw beter in de match. Zonder gevaarlijk te worden want Nardi werd ook na rust amper aan het werk gezet. Bij een hoekschop van Kums kregen de Buffalo’s dan toch nog eens een doelkans maar Cuypers kopte van dichtbij naast.

Langzamerhand werd het bij Gent ook wat slordiger: Nardi haakte zelfs zijn eigen ploegmakker Godeau toen die een bal onderschepte in eigen zestien. De Fransman maakte zijn foutje even later goed toen Kadri het vanop ruim 20 meter probeerde. Prima parade. Het was wel het sein voor de bezoekers om de druk op te voeren. Gent kwam rond het uur simpelweg te weinig aan voetballen toe en riep zo het onheil over zichzelf af.

Tweede treffer van Cuypers brengt niet meteen rust bij de Buffalo’s

Andermaal leek de verlossing van Cuypers te komen. Recuperatie De Sart die meteen Depoitre aanspeelde en hij lanceerde Cuypers die zijn elfde van het seizoen prikte (2-0). De Buffalo’s leken hun schaapjes op het droge te hebben maar toen de pas ingevallen De Neve de bal tot bij Bruno duwde, was het warempel meteen ook 2-1. Zo werd het toch nog spannend in een matig gevulde Ghelamco Arena. (Lees verder onder de foto)

Selemani probeerde het nog maar eens van afstand maar leverde een afzwaaier af. Het slotoffensief van Kortrijk kreeg wel een knauw toen Sych zich zwaar blesseerde. Dan toch nog eens Cuypers maar zijn kopbal werd door Vandenberghe in hoekschop verwerkt.

De Buffalo’s sleepten zich nu echt naar het verlossende laatste fluitsignaal van ref Put. Dat liet nog even op zich wachten want er werden zeven minuten toegevoegd. Kortrijk drong nog aan maar Gent hield stand en pakt ondanks nog een grote misser van de doorgebroken Salah zo de belangrijke punten in de strijd voor de Champions’ Play-offs. Het was met bloed, zweet en tranen maar daar hadden de Gentse fans na afloop lak aan.

Opstelling AA Gent: Nardi; Okumu, Ngadeu, Godeau; Samoise (51’ Depoitre), De Sart, Odjidja (16’ Kums), Hong, Nurio (46’ Castro-Montes); Cuypers, Salah (90 + 5’ Marreh)

Opstelling Kortrijk: Vandenberghe; Sych (84’ Silva), Atemona, Watanabe, Mehssatou; Kadri, Loncar (46’ Wasinski), Selemani, Regali (46’ Bruno); Guèye (62’ Avenatti), Messaoudi (73’ De Neve)

Doelpunten: 7’ Cuypers 1-0, 69’ Cuypers 2-0, 74’ Bruno 2-1

Gele kaarten: Kadri, Okumu, Castro-Montes, Salah

Rode kaarten: geen