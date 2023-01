Professor riskeert doodstraf in Saoedi-Arabië omdat hij Twitter en Whatsapp gebruikt

Een Saoedische rechtsprofessor riskeert in zijn thuisland de doodstraf omdat hij een Twitter-account heeft en omdat hij Whatsapp gebruikte. Dat schrijft de Britse krant The Guardian, die de gerechtelijke documenten konden inkijken.

Awad Al-Qarni (65) werd in september 2017 opgepakt toen de nieuwe kroonprins, Mohammed bin Salman, de macht in Saoedi-Arabië overnam. De klachten die er tegen hem zijn, worden nu duidelijk uit gerechtelijke documenten die The Guardian kon inkijken.

Een vertaling van de aanklachten tegen Al-Qarni omvat de “erkenning” van de hoogleraar dat hij een sociale media-account gebruikte onder zijn eigen naam (@awadalqarni) en dit gebruikte “bij elke gelegenheid ... om zijn meningen te uiten”. In de documenten staat ook dat hij “toegaf” deel te nemen aan een WhatsApp-chat, en hij wordt beschuldigd van deelname aan video’s waarin hij de Moslimbroederschap prees. Al-Qarni’s kennelijke gebruik van Telegram, en het aanmaken van een Telegram-account, was ook opgenomen in de beschuldigingen.

Er wordt de doodstraf geëist, maar de rechtbank zou nog een officiële beslissing moeten nemen.

In Saoedi-Arabië wordt Al-Qarni omschreven als een gevaarlijke “prediker”, maar andersdenkenden omschrijven Al-Qarni als een belangrijke en gerenommeerde intellectueel. Op Twitter zou hij zo’n 2 miljoen volgers gehad hebben.

Mensenrechtenactivisten en in ballingschap levende Saoedische dissidenten hebben gewaarschuwd dat de autoriteiten in het koninkrijk bezig zijn met een nieuw en streng optreden tegen personen die als critici van de Saoedische regering worden beschouwd. De afgelopen jaren werden er dan ook al meerdere mensen veroordeeld voor het hebben van sociale media-accounts.

(sgg)