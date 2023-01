Lars van der Haar palmt voor vierde keer Nederlandse veldrittitel in: dit zijn de winnaars elders in Europa

Lars van der Haar is zondag in Zaltbommel (Gelderland) voor de vierde keer (na 2013, 2014 en 2022) Nederlands kampioen veldrijden geworden.

De 31-jarige renner van Baloise - Trek Lions moest afrekenen met zijn teamgenoot Joris Nieuwenhuis, die afgelopen najaar de wegfiets verruilde voor de crossfiets. Het brons was voor Ryan Kamp, die op grote afstand als derde uit de modderpoel in Zaltbommel kwam. Mathieu van der Poel nam niet deel, hij is met Alpecin-Deceuninck op stage in Spanje.

Bij de vrouwen veroverde de 20-jarige Puck Pieterse(Alpecin-Deceuninck) het goud. Op het parcours langs de rivier Waal finishte ze solo, voor haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado en Europees kampioene Fem van Empel.

Veldritkampioenen elders in Europa

In Frankrijk won Clément Venturini de Franse veldrittitel bij de mannen, voor Fabien Doubey en Joshua Dubau. Bij de vrouwen was de eer weggelegd voor Hélene Clauzel.

In Duitsland was Sascha Weber de sterkste voor Marcel Meisen en Michael Gassner. Bij de dames trok Judith Krahl aan het langste eind.

In Groot-Brittanië mag Cameron Mason een jaar lang de Britse kleuren dragen in het veld. Zoe Bäckstedt mag dat bij de vrouwen.

In Italië triomfeerden Filippo Fontana en Silvia Persico. In Spanje dan weer Felipe Orts en Lucia Blanco Gonzalez.