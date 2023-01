Onze tv-tips: uitgestorven beesten, financiële markten en BV’s op een bootje

Jurassic Park: The Lost World

VTM2, ma, 20.35u

Mede door de goede vertolking van acteur Jeff Goldblum en enkele ronduit adembenemende scènes kon dit vervolg op de dino-franchise uit 1993 wedijveren met het eerste deel. Het verhaal pikt de draad vier jaar na het mislukken van Jurassic Park op Isla Nublar weer op. Er blijkt nog een eiland met dino’s te zijn. Avontuur en suspense van de bovenste plank in deze kaskraker van Steven Spielberg. (tove)

© REUTERS

Over de oceaan

Play4, ma, 21 u

Een onverwacht groot succes tijdens het eerste seizoen. Wie de nieuwe serie nog niet zag op Streamz, kan vanaf vanavond de schade inhalen op Play4. Volg in het spoor van enkele bekende Vlamingen een heroïsche tocht van drie weken over de Atlantische Oceaan, met Saint Lucia in de Caraïbische zee als einddoel. Onderweg leren we de BV’s kennen op een manier die je nog niet van hen zag. (tove)

Planet finance

NPO2, ma, 22.19 u

Inflatie is hoog, spaargeld levert weinig op en beleggen via een app is makkelijk en goedkoop. Een nieuwe generatie zoekt zijn fortuin op de financiële markt. Maar weten deze nieuwe beleggers wel hoe deze markt werkt? In zes afleveringen neemt Marije Meerman je mee naar Planet Finance, een parallelle wereld waar geld te verdienen is als je denkt te weten wat de toekomst brengt. (tove)