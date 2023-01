In hun recent gerenoveerde woning in Hooglede werden vader, moeder en drie zonen bewusteloos aangetroffen in bed. Voor de vader en de oudste zoon kwam alle hulp te laat. — © mrr

Roeselare/Hooglede

“Het besef is er nog niet, hoe is dat nu mogelijk?” Mario Sioen is zaterdag in allerijl teruggekeerd uit skivakantie nadat het nieuws hem bereikte dat zijn broer Marnick (44) en het gezin CO-intoxicatie hadden opgelopen. Na de brand afgelopen zomer in hun afvalverwerkend bedrijf Sidegro is dit de tweede grote tegenslag voor de familie.