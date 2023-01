Laurens Sweeck en entourage gefrustreerd na incidenten met mecaniciens in materiaalpost: “Ja, ik denk dat ze me opzettelijk hinderden”

Geen tweede Belgische titel voor Laurens Sweeck. De man uit Schriek moest in Lokeren vrede nemen met zilver achter Michael Vanthourenhout, maar na afloop was hij duidelijk gefrustreerd over twee incidenten waarbij hij gehinderd werd door de materiaalmannen van Michael Vanthourenhout. Volgens Sweeck gebeurde dat opzettelijk. “Als coureur voel je dat aan.”

“Ik ben ontgoocheld omdat het niet helemaal sportief is verlopen, vind ik”, stak Sweeck meteen van wal in een eerste reactie bij Sporza. “We waren aan elkaar gewaagd, in dat opzicht verdient Michael de titel. Maar naar mijn weten kies je voor de start een box in de materiaalzone en blijf je daar de hele wedstrijd. Tactisch maak ik een goede keuze door daar in het begin te staan. Dat zag je in de eerste ronde al, toen ik daar een kloof maakte. In ronde twee staan zij daar opeens ook, terwijl ze in de eerste ronde helemaal achteraan stonden.”

Sweeck werd in de derde en vijfde ronde vervolgens tot twee keer toe gehinderd door de mecaniciens van Vanthourenhout. “Ik weet niet waarom die regels er zijn, als ze niet worden nageleefd. Ik werd inderdaad ook nog twee keer gehinderd en ik denk wel dat het opzettelijk gebeurde, ja. Als coureur voel je dat aan, dat het op die manier gebeurt. Dat is een beetje koers, maar er zijn regels die moeten nageleefd worden. Ze zeggen dat ze een boete gaan geven, maar daar koop ik niets mee.”

Het tweede incident in de materiaalpost, in de voorlaatste ronde:

Ook Stefaan Sweeck, de vader van Laurens, was uiteraard niet gelukkig na de akkefietjes in de materiaalpost. Vader Sweeck praatte er na de finish over met Jürgen Mettepenningen, ploegbaas van Michael Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal (zie video bovenaan).

“Beide kampen in de fout”

De quotes van Sweeck werden ook voorgelegd aan Sven Nys en bondscoach Sven Vanthourenhout, die in de studio van Sporza aanwezig waren. “Of het opzettelijk was, dat kunnen we niet weten. Maar het is een feit dat er regels zijn”, vertelde Nys daarover.

“Ik denk dat beide kampen een keer in de fout gaan. Eerst wordt de fiets van Laurens te vroeg meegegeven, en de volgende keer is het andersom. Dan blijft de fiets van Michael hangen”, klonk de analyse van Vanthourenhout. Zijn neef Michael, de kersverse Belgische kampioen, was zich alvast van geen kwaad bewust en ontkende ook dat zijn mecaniciens opzettelijk Sweeck zouden gehinderd hebben.