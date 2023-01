KMI waarschuwt voor regen en gladde wegen

Het KMI waarschuwt voor veel regen maandag en gladde wegen door sneeuw in vooral Hoog-België. In delen van het land geldt daardoor code geel tot zelfs oranje.

Een depressie trekt maandag over ons land. In de Ardennen verwacht het KMI smeltende sneeuw en sneeuw, maar in Laag- en Midden-België gaat het vooral om regen. Op het einde van de dag is ook in Laag- en Midden-België smeltende sneeuw of sneeuw mogelijk.

Vooral in het noordwesten - de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen - en het zuiden - provincies Namen en Luxemburg - zijn tegen maandagavond neerslaghoeveelheden mogelijk tussen 25 en 30 liter per vierkante meter. Voor al die provincies is maandag dan ook code geel voor regen van kracht.

In Hoog-België verwacht het KMI dat tegen maandagavond een sneeuwlaag kan gevormd worden van 10 tot 15 centimeter dik, en lokaal zelfs tot 20 centimeter. Er geldt code geel voor gladheid in Henegouwen en Namen, en code oranje in Luik en Luxemburg.

