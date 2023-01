BV’s starten als verpleegkundigen in nieuw seizoen ‘Een Echte Job’

Geriatrie, pediatrie, neurochirurgie, orthopedie en de spoed. Op deze afdelingen lopen An Lemmens, Andy Peelman, Sarah Mouhamou, Julie Vermeire en Dominique Persoone de komende weken stage als verpleegkundigen in het gloednieuwe seizoen van Een Echte Job.

Tijdens hun spoedcursus krijgen ze meteen een eerste reality check. “Dat was wel confronterend omdat ik toen besefte: ik weet niets. Ik heb geen idee wat ik moet doen als iemand in nood is”, vertelt An. En ook tijdens de eerste stagedag staan de zenuwen strak gespannen. Dominique moet zich op de spoedafdeling meteen ontfermen over de 100-jarige Maria met ademnood. En Sarah - die niet goed tegen wonden kan - moet de open scheenbeenbreuk van Eddy verzorgen.(nco)

‘Een Echte Job’, VTM, 20.35 uur