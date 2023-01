“Het boegeroep voor de spelers van Club Brugge was onterecht, Anderlecht kan zich enkel en alleen aan dat puntje optrekken”

Het zal zo’n seizoen zijn zeker? Club Brugge had nooit punten mogen verliezen tegen een ploeg die geen enkele keer tussen de palen trapte. De manier waarop het tegendoelpunt viel, illustreert het seizoen van Club Brugge tot hiertoe. De euro valt niet meer de goede kant op, een resultaat forceren is veel moeilijker geworden. Anderlecht pakte onverdiend een punt. Het is het enige waar paars-wit zich kan aan optrekken.