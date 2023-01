VIDEO. Michael Vanthourenhout valt vrouw en kind in de armen: “Die eerste weken rijd ik sowieso in de Belgische trui rond”

“Ik ben heel blij”, zijn de eerste woorden van de kersvers Belgisch kampioen in het flashinterview bij Sporza. “Mooi duel denk ik tussen mij en Laurens. Ik denk dat hij bij het lopen iets beter was. In de laatste ronde voelde ik wel dat het misschien wat op was. Dan heb ik geprobeerd om als eerste uit de loopstrook te komen en nadien vol tot aan de finish te gaan.

“Nee, ik denk dat het altijd achter mijn rug was”, begon Vanthourenhout over het akkefietje in de materiaalpost bij Sweeck en Vanthourenhout. “Ik denk dat het daar ook wel chaos is dus omdat ik het niet gezien heb, denk ik dat het ook niet expres was.”

De broer van Vanthourenhout moedigde Michael langs de kant aan. “Die aanmoedigingen waren erg belangrijk. Hij riep me toe dat ik mijn eigen wedstrijd moest rijden en dat ik Laurens niet het tempo mocht laten bepalen. Dat heb ik wel gedaan in de laatste ronden. Omdat ik ook zag dat Eli Iserbyt misschien niet zijn beste dag had, dan wist ik dat ik er alleen voor stond. Maar het is wel mooi dat ik het kan afmaken”, aldus Vanthourenhout die nu met de Europese trui ook de Belgische tricolore in zijn handen heeft. “Misschien dat ik de eerste weken vanaf nu in de Belgische trui rondrijd, om te crossen sowieso weer in de Europese trui. Het is een beetje een luxeprobleem.”