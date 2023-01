Michael Vanthourenhout pakt nu ook Belgische titel na fantastisch gevecht met Laurens Sweeck, Thibau Nys verrast met brons

Michael Vanthourenhout heeft na de Europese titel nu ook de Belgische titel veroverd. De man in de sterrentrui rekende in Lokeren af met Laurens Sweeck na een razend spannend duel dat de hele wedstrijd duurde. Het is voor Vanthourenhout zijn allereerste Belgische trui ooit. De 20-jarige Thibau Nys verraste met een bronzen medaille.

U kon er de voorbije dagen niet omheen: geen Wout van Aert op het BK in Lokeren. De winnaar van de voorbije twee edities gaf zijn tricolore trui dus op. Een unieke kans voor de andere sterke Belgen om dat felbegeerde tricot eens te kunnen winnen. En daarvoor waren er drie logische favorieten. Michael Vanthourenhout, de regerende Europese kampioen. Zijn ploegmaat Eli Iserbyt, die maar wat graag nog eens een trui wilde winnen bij de profs. En Laurens Sweeck, de man die in 2020 al eens het BK won.

Natuurlijk waren er ook enkele outsiders die in de gaten moesten gehouden worden. Thibau Nys, bijvoorbeeld. De 20-jarige zoon van oud-wereldkampioen Sven mocht door zijn profcontract niet starten bij de beloften. Daar trok hij zich echter niets van aan. De jonge Nys maakte een kanonstart en dook als eerste het veld in. Vanthourenhout en Sweeck volgden in zijn spoor en namen na een paar minuten het commando over van Nys.

Iserbyt over de kop

Voor Eli Iserbyt wilde het in Lokeren dan weer niet vlotten. De voormalige Europese kampioen maakte in de eerste ronde een nerveuze indruk, wat leidde tot enkele foutjes. Geen drama, maar op het einde van de openingsronde ging het wel mis. Iserbyt ging in een afdaling over de kop en leek zich daarbij ook te bezeren. Sweeck en Vanthourenhout waren gaan vliegen, terwijl Iserbyt een paar plekjes moest toegeven.

De verwachte driestrijd zou er dus niet meer komen. De twee leiders bouwden een kloofje uit op Thibau Nys, die Jens Adams en leeftijdsgenoot Emiel Verstrynge in zijn spoor kreeg. Iserbyt volgde op enkele lengtes.

Sweeck maakt zich boos

Sweeck en Vanthourenhout gingen er dus samen vandoor en maakten er een spannend gevecht van. Beide heren deelden prikjes uit en maakten hier en daar een fout. Sweeck maakte zich ook boos in de wisselzone, waar hij tot twee keer toe opgehouden werd door de materiaalman van Vanthourenhout. Zo moest Sweeck in de voorlaatste ronde enkele meters laten. De kloof werd vervolgens nog een pak groter toen hij op de Henriberg voet aan de grond moest zetten.

Michael Vanthourenhout leek zo zijn hand uit te steken naar zijn eerste Belgische trui ooit, maar Sweeck gaf zich nog niet gewonnen. Bij het luiden van de bel zat hij al op een paar seconden van de leider, even verderop kwam Sweeck na een afdaling zelfs tot op enkele meters. Het publiek in Lokeren kreeg een spannende apotheose.

Duel tot het einde, brons voor Nys

Vanthourenhout bleef doorrijden, terwijl Sweeck alles op alles zette om toch de aansluiting te maken. In de wisselzone liep er deze keer niks fout, waarna Sweeck eindelijk het gaatje definitief kon dichten. Met nog een halve ronde te gaan was alles dus te herdoen voor de man in de Europese sterrentrui.

Vanthourenhout bleef Sweeck echter onder druk zetten terwijl de regen met bakken uit de hemel begon te vallen. De Europese kampioen pakte weer enkele meters. Sweeck kreeg het gat niet meer gedicht en moest het hoofd buigen. Achter de twee kemphanen was het brons voor de verrassende Thibau Nys, die al op ruim anderhalve minuut van Vanthourenhout en Sweeck eindigde. Eli Iserbyt moest vrede nemen met de vierde plaats. Gerben Kuypers werd vijfde en kroonde zich tot Belgisch kampioen bij de elite zonder contract.