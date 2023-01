The Starlings teleurgesteld na Eurosong: “Het voelde een beetje als gebrek aan respect”

Het is Gustaph die voor ons land naar het Eurovisiesongfestival gaat en niet The Starlings, die nochtans publiekslieveling waren. Hij behaalde net één puntje meer tijdens Eurosong. Tom en Kato zijn dan ook teleurgesteld en delen die frustratie op sociale media. “Het voelt een beetje als gebrek aan respect.”

“Ontzettend bedankt om ons zo massaal omhoog te stemmen. 1 op 4 mensen hebben gisteren voor Rollercoaster gestemd en dat is waanzin. (Een deel van) de 15-koppige jury had een ander idee. We zijn dan ook heel teleurgesteld. Er is amper over onze performance, stemmen en muziek gepraat”, schrijft Tom Dice in een bericht op Instagram. “Het voelde als een gebrek aan respect voor het werk dat hierin is gekropen. We stellen ons heel veel vragen. Of we daar een eerlijk antwoord op zullen krijgen van die mensen, daar twijfel ik aan. It doesn’t feel right.”

“Als het van jullie afhangt, passeert Rollercoaster vanaf vandaag dagelijks op elke muziekzender en elke streaming playlist in Vlaanderen en dat is een mooie troost. Jullie zijn de liefste mensen en die hebben we dan ook het liefst dicht bij ons”, gaat hij verder.

LEES OOK. PORTRET. Eurosong-winnaar Gustaph, ooit bekend als Steffen, nu een veelzijdig artiest die geen geheim (meer) maakt van zijn identiteit

Ook Kato Callebaut is duidelijk teleurgesteld. “Rollercoaster, dat blijkt ook nu weer. De jury was duidelijk geen vriend van ons, jullie gaven ons alle liefde. Dankjewel iedereen voor elke stem & elk berichtje. Trots op ons. Er komen nog mooie dingen aan, dat is zeker.”

Beiden geven wel aan dat ze Gustaph onvoorwaardelijk zullen steunen wanneer hij ons land zal verdedigen in Liverpool. “Proficiat aan Gustaph, niets dan liefde. En hij zal het ongetwijfeld waanzinnig doen in Liverpool”, schrijft Kato.

“Gustaph, you deserve this and I love you! Je bent een geweldige man en na 2 keer onder of achter het podium te staan mag het nu wel eens VOL in de schijnwerpers zijn. Ik zal traditie gewijs in “me and my guitar” pak voor jou supporteren en trots zijn. You worked hard”

(Lees verder onder het Instagram-bericht)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Loredana is teleurgesteld in het resultaat van zaterdagavond. Zij kreeg van de jury de minste punten en belandde daardoor uiteindelijk op de zesde, en dus voorlaatste, plaats. “We hebben er heel hard aan gewerkt”, vertelde haar verloofde Pat Krimson zondagochtend. “Natuurlijk is de ontgoocheling dan groot. We hadden misschien wel gehoopt, maar nooit echt verwacht om te winnen. Ik had wel wat meer respect van de vakjury verwacht. Als ik zie hoe Loredana gezongen heeft en hoe goed haar act in mekaar zat, vind ik het zeer onterecht. Dat komt hard binnen.”

LEES OOK. Geen Songfestival voor Loredana: “Meer respect van vakjury verwacht”

️ (sgg)