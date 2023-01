Beelden tonen hoe Dutroux wordt uitgejouwd door medegevangenen, en wc-borstel naar het hoofd krijgt geslingerd

Op beelden die dit weekend zijn opgedoken, is te zien hoe Marc Dutroux in de gevangenis nog steeds wordt uitgescholden door andere gedetineerden. Als hij op de binnenkoer van de gevangenis van Nijvel verschijnt, wordt hij uitgejouwd en krijgt hij onder meer een wc-borstel naar het hoofd gegooid. Na meer dan een kwarteeuw is hij ook in de gevangenis nog steeds ‘volksvijand nummer één’. “Omdat de gevangenis hem altijd geïsoleerd heeft, is hij zelfs daar een paria”, zegt zijn advocaat.

Op de beelden is Marc Dutroux te zien, gekleed in een korte zwarte short, donkere sportschoenen en een blauw t-shirt. Hij wandelt in zijn eentje op de binnenkoer van de gevangenis rond. Hij heeft lange grijze haren, samengebonden door een hoofdband. Op de eerste beelden is te zien hoe Dutroux rondjes loopt, en met de armen zwaait alsof hij zich aan het opwarmen is. “Il se prépare pour la sortie” (Hij maakt zich klaar voor de wandeling, red.), zo luidt het bijschrift.

De schokkerige beelden zijn gefilmd doorheen de tralies van de gevangenis. Rondom de binnenkoer zitten de andere gevangenen, en op de tweede uitgelekte video is te zien hoe de andere gedetineerden hem beginnen uit te schelden. Dutroux reageert met een obsceen gebaar. “Marc Dutroux énervé” (Marc Dutroux boos, red), luidt het tweede bijschrift.

Onderaan: de wc-borstel die de medegevangenen naar Dutroux slingerden. — © if

Op de koer zelf ligt ondertussen allemaal rommel op de grond: blikken met eten, tomaten, zelfs een wc-borstel. Klaarblijkelijk allemaal spullen die zijn medegevangenen hem naar het hoofd hebben gegooid.

GSM in de gevangenis?

De beelden zijn duidelijk tijdens de zomermaanden gemaakt, maar ze werden afgelopen zaterdag op de app Tiktok gezet. Ze werden in geen tijd duizenden keren bekeken. “Het zijn oude beelden”, zegt het gevangeniswezen, dat verder geen commentaar wil geven.

De beelden zijn blijkbaar door een gedetineerde gemaakt. “Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen, om de aanwezigheid van mobiele telefoons onder gedetineerden in gevangenissen te voorkomen”, zo klinkt het nog. Zo worden cellen regelmatig doorzocht. Toch is het een publiek geheim dat gedetineerden vaak een GSM in de gevangenis weten binnen te smokkelen.

Circusfenomeen

“Mijnheer Dutroux wordt door de meesten beschouwd als een circusfenomeen”, zegt zijn advocaat Bruno Dayez. “Ik neem aan dat zijn medegevangenen daarom op de één of andere manier proberen geld te verdienen met de beelden die ze zonder zijn medeweten van hem maken. Ofwel omdat ze op geld hopen, ofwel omdat ze hopen dat het hen status zal opleveren. Hij is het prototype geworden van het absolute monster. Het kleinste detail van hem, blijft de menige mobiliseren.”

“De administratie van het Gevangeniswezen heeft nooit geprobeerd om mijnheer Dutroux een plaats te laten vinden tussen de andere gevangenen. Omdat ze zogezegd zowel de veiligheid van mijnheer Dutroux, als van de rest van de gevangenis moesten garanderen, hebben ze hem altijd geïsoleerd gehouden. Daardoor is hij nu zelfs in de gevangenis een paria.”

Alleen op de wandeling

Dutroux heeft sinds 2015 een versoepeld regime gekregen. Sindsdien mag hij ook naar de wandeling van de gevangenis, maar hij moet dat alleen doen. Hij kreeg ook even een job in de gevangenis: hij moest diezelfde binnenkoer vegen.

De laatste beelden van Dutroux dateren uit 2020. Het tv-programma Telefacts toonde toen beelden van Dutroux, gefilmd door twee medegevangenen. In het gesprek bleef hij volhouden dat hij onschuldig was. Daarmee torpedeerde hij eigenhandig het dossier dat zijn advocaat had ingediend bij de strafuitvoeringsrechtbank.

Dutroux werd in 2004 tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering en de moord op Julie Lejeune (8), Mélissa Russo (8), An Marchal (18) en Eefje Lambrecks (17). Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14) overleefden de ontvoering.