Coach Kris Eyckmans (VHLeuven) blikt ontgoocheld terug op 3-2-nederlaag in Achel: “Dat we de tweede set alsnog uit handen gaven was zuur”

Haasrode Leuven heeft al het goede van tegen Roeselare niet kunnen bevestigen. Tegen Achel vocht het wel nog terug van een 2-0-achterstand, maar in de tiebreak werden de Leuvenaars genekt door te veel onnodige fouten en zat er niet meer dan een puntje in.

De Leuvenaars namen opnieuw geen risico met Simon Peeters. Hij is herstellende van een oude blessure aan het bovenbeen. Daarom kreeg Lennert Beelaert wederom een basisplaats op de hoek. En die positie werd door beide ploegen tijdens de aanvangsfase duchtig gesolliciteerd.

Achel vond vlotjes de weg naar de Australiër Staples en de Deen Dahl, terwijl bij VHL kapitein Hendrik Tuerlinckx meteen in de wedstrijd zat. Het ging lang gelijk op, tot diezelfde Staples het welletjes vond en bij 11-9 en 13-10 voor het eerste en beslissende kloofje zorgde. “Dat was volledig de verdienste van Achel, want het zorgde voor veel opslagdruk. Ook al was het verschil erg klein, er viel weinig af te dingen op hun eerste set dankzij onder meer een verschroeiende start van Dahl”, aldus coach Kris Eyckmans die zijn ploeg in set twee wel het voortouw zag nemen.

Onder meer dankzij een aanvallend uitstekende De Paepe (4 op 4) bouwden de Leuvenaars stap voor stap een voorsprong uit. Bij 16-19 leek Haasrode Leuven op weg om de bordjes in evenwicht te brengen, maar plots sputterde de motor en kon Achel alsnog profiteren.

Geen grip op Dahl

Eyckmans: “We kregen opnieuw geen grip op Dahl. Bovendien moeten we de connectie met onze positie vier (linksvoor, nvdr.) eens herbekijken om daar iets gemakkelijker tot scoren te komen. Of dat de reden is waarom ik Berre Peters vervangen heb door Simon Peeters? Kijk, onze drie hoekspelers zaten qua niveau gewoon heel dicht bij elkaar. Maar dat we de tweede set alsnog uit handen geven was een zuur kantelmoment in de wedstrijd.”

Nochtans gingen de Leuvenaars onder impuls van de ingevallen Simon Peeters wel beter spelen. Zowel in set drie als set vier controleerden ze het spel en bouwden ze gestaag hun voorsprong verder uit met relatief gemakkelijke setwinst (19-25 en 14-25) als resultaat. Van 2-0 naar 2-2, het mentale voordeel leek voor de tiebreak dus bij Tuerlinckx en co te zitten, maar dat draaide toch even anders uit.

“De ervaring uit het verleden leert ons dat zo’n tiebreak alle kanten kan uitgaan. Bovendien speelden wij net onze minste set van de wedstrijd met te veel onnodige fouten door onder andere vier opslagmissers. Dan voel je de bui al hangen natuurlijk. Dat Achel wint, bewijst trouwens nog maar eens dat er veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Ach, het is gewoon jammer, want elk punt dat we nu laten liggen, brengt ons minder snel bij de zekerheid van deelname aan de play-offs met zes”, besluit de coach.