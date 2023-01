Wat een weelde! Broer en zus Stijn en Hanne Desmet kronen zich allebei tot Europees kampioen op 1.000 meter shorttrack

Belgiê heeft zondag twee gouden medailles gepakt op het EK shorttrack in het Poolse Gdansk. Hanne Desmet won op de 1.000 meter, hetzelfde nummer waarop ze op de Olympische Winterspelen vorig jaar het brons veroverde. Haar broer Stijn deed het haar even later bij de mannen na.

Hanne Desmet haalde het in 1:32.443 nipt voor haar Nederlandse trainingsmaatje en titelverdedigster Suzanne Schulting (1:32.514), de regerende olympische kampioene op dit onderdeel. De Hongaarse Petra Jaszapati vervolledigde het podium, in 1:32.640. Zaterdag pakte Desmet op het EK al het zilver op de 1500 meter. Vorig jaar schaatste ze op de Olympische Winterspelen in Peking naar brons op de 1000 meter.

Voor de familie Desmet was het even later dubbel feest, want ook Hannes broer Stijn schoot enkele minuten later raak. Hij won de 1.000 meter bij de mannen. Zaterdag had hij al nipt naast het goud gegrepen op de 1.500 meter. Jens van ’t Wout, die op de 1.500 meter nog nipt Desmet versloeg, moest op de 1.000 meter vrede nemen met het zilver.