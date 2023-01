Sam Maes eindigt 28ste in slalom van Wengen, Kristoffersen pakt zijn 30ste zege

Sam Maes is zondag 28e geworden in de Wereldbekermanche slalom in het Zwitserse Wengen. De overwinning was voor Henrik Kristoffersen. De Noor haalde het voor de Zwitser Loic Meillard (+0.20), die nog de beste was in de eerste run. De Noor Lucas Braathen (+0.49) pakte de derde podiumplaats. Maes moest als 28e 24.01 toegeven op Kristoffersen