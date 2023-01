Op z’n 57ste en bij z’n laatste poging: Ronny Huybrechts (broer van) schittert in de “hel” van het darts en pakt tourkaart terug

Er spelen volgend seizoen twee Huybrechtsen in de Pro Tour, het topniveau in het darts. Ronny Huybrechts (57), de oudere broer van vaste waarde Kim (37), pakte dit weekend met glans zijn ‘tourkaart’. Dat is een toegangsbewijs voor minstens twee jaar.

Huybrechts deed op de eerste dag van de finalefase van de zogenaamde Q-School (een meerdaags toernooi in het Duitse Kalker waar dit jaar 14 tourkaarten uitgedeeld werden) al een gouden zaak. ‘Rebel’ haalde meteen de finale. Bij winst had de 57-jarige Kempenaar meteen z’n tourkaart gepakt, maar hij moest met 6-2 het onderspit delven tegen de Nederlander Jeffrey Sparidaans. In de halve finales had Huybrechts zijn beste partij gespeeld door 106 gemiddeld te gooien tegen Niels Zonneveld.

Maar Huybrechts pakte wel meteen vijf punten en ging daardoor aan de leiding op de Q-School ranglijst. De tien darters met de meeste punten na vier speeldagen pakten een tourkaart, naast de vier dagwinnaars. Huybrechts was dus goed op weg om voor het eerst sinds 2019 nog eens mee te mogen doen op de Pro Tour, naast zijn broer Kim dus.

En die sterke positie consolideerde hij de voorbije dagen, met onder andere een halve finale. Goed voor een totaal van 9 punten. Slechts twee darters deden beter: tourkaart binnen. En dat bij zijn laatste poging om er een te halen. De voorbije jaren lukte het niet en op z’n 57ste begonnen de jaren te tellen. Vorig jaar zei hij nog: “Ik ben te oud”. Maar toen begon hij weer toernooien winnen en wilde ‘Rebel’ het nog een keer proberen. Met succes dus.

Ronny Huybrechts haalde in het verleden vijf keer het WK. Bij zijn eerste deelname in 2014 verloor hij in de eerste ronde van zijn broer, daarna ging hij er twee keer op rij in de tweede ronde uit tegen intussen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Huybrechts haalde ook een keer de halve finales van het EK en speelde samen met zijn broer de finale van de World Cup.

Top 64

Profdarter ben je niet voor eeuwig als je niet presteert. Elk jaar zijn er 128 spelers met een toelatingsbewijs voor de zogenaamde Pro Tour, de eerste klasse van het darts. Die mogen meedoen aan de dertig Players Championships (vloertoernooien) en hebben de kans om zich te plaatsen voor de grotere toernooien. Die ‘tourkaart’ is echter slechts twee jaar geldig, tenzij je binnen die periode in de top 64 geraakt. Als je niet langer bij de beste 64 darters hoort, wacht de helse Q-School. Het meerdaags toernooi in januari waar verschillende tourkaarten worden uitgedeeld.

Liefst 52 Belgen schreven zich daarvoor in en 16 van hen haalden de finalefase. Mannen als Kenny Neyens en Andy Baetens kwam net te kort en moeten dus nog een jaar wachten.

“Niemand wil naar de Q-School, dat is echt een hel”, zei Mike De Decker, de Belgische nummer 3, daar onlangs nog over. “Als je daar niet presteert, dan moet je naar de Challenge Tour (het niveau net onder de Pro Tour, red.). Dat zijn vijf weekends plus de kwalificaties voor de European Tour-manches, wat er dertien zijn. Dat is niks hé voor een heel jaar. Als je een tourkaart haalt, dan ben je constant weg en daarvoor doe je het. Geen tourkaart is een verloren jaar. Dus elk toernooi is er eentje onder druk als je rond die 64ste plek staat. Want winstgevend is die Challenge Tour niet. Dat is verschrikkelijk. Ik heb het zelf een paar jaar gedaan, daar kan je niks mee winnen.”