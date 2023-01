Verrassing in Nederland: Puck Pieterse klieft als beste door een ware modderpoel, topfavoriete Fem van Empel pas derde

In het Nederlandse Zaltbommel heeft de 21-jarige Puck Pieterse voor het eerst in haar carrière de nationale titel veldrijden veroverd. Op een loodzwaar modderparcours was ze afgetekend de beste. Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede, topfavoriete Fem van Empel derde.

Het was een loodzware cross in Zaltbommel. Drie vrouwen toonden zich aan mekaar gewaagd en reden rondenlang in mekaars gezelschap: topfavoriete Fem van Empel (Jumbo-Visma), samen met ploeggenotes Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado bij Alpecin-Deceuninck.

En het waren deze blauwe ploegmaats die over de beste benen beschikten. Pieterse voelde zich als een vis in het water en dartelde vrolijk door de modder. Met nog enkele ronden te gaan reed ze weg. In de slotronde liet ook Alvarado de Europese kampioene Van Empel achter, maar haar ploeggenote bijhalen zat er niet meer in. Denise Betsema, Annemarie Worst en Lucinda Brand legden op ruime achterstand beslag op plekken vier, vijf en zes.

De 21-jarige Puck Pieterse veroverde haar allereerste nationale titel en kon haar geluk niet op. Ze neemt de driekleur over van Marianne Vos, die er in Zaltbommel niet aan te pas kwam. Vrouw in vorm Shirin van Anrooij sloeg het NK over. Zij verkoos een trainingsstage in Spanje.

Puck Pieterse in de nieuwe Nederlandse kampioene in het veld. — © BELGA