Witse Meeussen maakt er eenmansshow van in Lokeren en kroont zich tot Belgisch kampioen bij de beloften

Witse Meeussen is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden bij de beloften. Hij begon als topfavoriet door de afwezigheid van enkele vaste waarden die verplicht bij de profs moeten starten, en de pupil van Jürgen Mettepenningen maakte die status meer dan waar. Meeussen reed al in de openingsronde weg van zijn concurrenten en maakte er een langgerekte solo van. Lennert Belmans ging met het zilver lopen.

U hoefde in Lokeren niet op zoek te gaan naar enkele gebruikelijke namen in de beloftencategorie. Wereldkampioen Joran Wyseure, Europees kampioen en titelverdediger Emiel Verstrynge, Thibau Nys en Jente Michels waren er allemaal niet bij in dit BK voor beloften. Zij hebben immers al een profcontract en moeten daarom later op de dag verplicht in de elitecategorie starten.

Door de afwezigheid van dat kwartet was er vooraf één grote favoriet, een naam die ook door Verstrynge en Nys naar voren werd geschoven: Witse Meeussen, die op het EK in Namen- waar die eerder genoemde namen aanwezig waren - op een loodzwaar parcours al fraai derde werd. Zijn grootste concurrenteren waren op papier Victor Van de Putte, die de Koppenbergcross won, Ward Huybs en Lennert Belmans.

Meeussen loopt weg

De beloften vonden in Lokeren een parcours dat vergeleken met een dag eerder al wat opgedroogd was en waarop dus minder moest gelopen worden. Ward Huybs was de jongeman die het best uit de startblokken schoot. Vier renners volgden hem: Meeussen, Van de Putte, Belmans en Jelle Vermoote. Maar lang bleef dat vijftal niet samen: op een loopstrook nam Meeussen enkele meters. De rest had geen antwoord.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meeussen eindigde de eerste ronde met een handvol seconden voorsprong op eerste achtervolger Lennert Belmans, die op zijn beurt een kloofje sloeg met Victor Van de Putte. Het BK werd zo al snel herleid tot een man-tegen-man-gevecht. De 21-jarige Meeussen bleef, ondanks het occasionele foutje, beetje bij beetje zijn voorsprong uitbouwen.

Na twee keer zilver nu goud

Toch kon de pupil van Jürgen Mettepenningen niet te hard op zijn lauweren rusten. Lennert Belmans moest immers niet al te veel terrein prijsgeven: bij het ingaan van de vijfde en laatste ronde moest hij 22 seconden prijsgeven op de eenzame leider. Meeussen mocht dus geen fouten meer maken of pech tegenkomen, maar dat gebeurde ook niet. Na twee zilveren medailles bij de junioren in 2019 en 2020 heeft hij nu zijn eerste Belgische trui beet. Belmans kwam op een kleine halve minuut als tweede over de meet, het brons was voor Victor Van de Putte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Arthur Van Den Boer vliegt naar titel bij tweedejaarsnieuwelingen

Arthur Van Den Boer werd enkele uren voor Meeussen de nieuwe Belgische kampioen in het veld bij de tweedejaarsnieuwelingen. Hij soleerde naar de zege en haalde het met bijna een minuut voorsprong op Mathias De Keersmaeker. Mats Vanden Eynde vervolledigde het podium.

In 2022 kroonde Van Den Boer zich in Middelkerke ook al tot Belgisch kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen. Zaterdag pakte zijn broer Seppe het brons bij de junioren.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen toonde Seppe Sprangers zich de sterkste. Hij haalde het voor Giel Lejeune en Thomas Verdonck. In september eigende Sprangers zich ook al de titel van provinciaal kampioen toe in Antwerpen.