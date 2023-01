Poetin positief over voortgang “militaire operatie” in Oekraïne: “Alles verloopt volgens plan”

De Russische president Vladimir Poetin is positief over de voortgang van wat hij de “speciale militaire operatie” in Oekraïne noemt. “Alles verloopt volgens plan.” Rusland eiste ook de verantwoordelijkheid op voor de raketaanvallen op Oekraïense steden, waarbij volgens Oekraïense media 28 mensen om het leven kwamen.

Rusland viel in februari 2022 Oekraïne binnen met als doel snel de regering uit te schakelen en delen van het land te veroveren. De oorlog duurt al veel langer dan Rusland vooraf had gedacht en kost ook meer geld, wapens en mensen dan gehoopt.

“We zien een positieve dynamiek”, aldus Poetin zondag op de Russische televisie. Alles verloopt volgens de plannen van het ministerie van Defensie en de generale staf, laat hij optekenen. “Ik hoop dat onze troepen ons nog meer tevreden stellen en snel meer resultaten gaan boeken.” Rusland claimde vrijdag de verovering van Soledar, wat Oekraïne ontkent. Het stadje ligt in de regio van de fel betwiste stad Bachmoet.

Ook de topman van Wagner, de Russische privémilitie die naast het Russische leger vecht in Oekraïne, laat dit weekend van zich horen. In een videoboodschap haalt Jevgeni Prigozjin zaterdagavond de loftrompet boven voor zijn manschappen. Zijn zeer ervaren strijders “behalen op onafhankelijke wijze hun doelstellingen”, dankzij de eigen vliegtuigen, artillerie en tanks, klinkt het. “Het allerbelangrijkste is de commandostructuur, die tot in de perfectie geperfectioneerd is. Wagner luistert naar iedereen, iedereen mag zijn advies geven.”

De uitspraken van Prigozjin kunnen gelezen worden als een nieuwste sneer aan het adres van de legertop nu Rusland verschillende militaire tegenslagen incasseerde de voorbije weken en maanden.