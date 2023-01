Middelste zoon verkeert nog steeds in coma na CO-drama waarbij vader en oudste zoon omkwamen, lag pelletkachel aan de basis?

De middelste zoon (14) van het West-Vlaamse gezin dat zaterdag een CO-vergiftiging opliep, wordt nog steeds in kunstmatige coma gehouden. Bij het drama in Hooglede kwamen een vader (44) en zijn oudste zoon (16) om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak is lopende. Er wordt onder meer onderzocht of een pelletkachel aan de basis van de CO-intoxicatie lag.