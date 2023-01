Elise Mertens verliest vijf plaatsen op nieuwe WTA-ranking

Elise Mertens heeft op de nieuwe WTA-ranking van zondag, een dag voor het begin van de Australian Open in Melbourne, vijf plaatsen verloren. Ze is 32e.

De Belgische nummer een verloor de voorbije week in de eerste ronde van het WTA 250-toernooi in Hobart van landgenote Maryna Zanevska. Ze verspeelde zo enkele punten en belandt opnieuw buiten de top 30. In het dubbelspel blijft ze nummer vijf van de wereld.

De andere Belgische vrouwen in de top 100 maakten winst. Alison Van Uytvanck, die als enige Belgische maandag in actie komt op de openingsdag van de Australian Open, klom twee plaatsen en is nu 68e. Maryna Zanevska maakte een sprong van zeven plaatsen naar de 80e stek en Ysaline Bonaventure won twee plekjes. Zij is 90e.

De Zwitserse Belinda Bencic klom dankzij haar eindzege op het WTA 500-toernooi van Adelaide drie plaatsen en is nu tiende. Verder veranderde er niets bovenaan de WTA-ranking. De Poolse Iga Swiatek leidt met grote voorsprong op de Tunesische Ons Jabeur en de Amerikaanse Jessica Pegula.

WTA-ranking op 15 januari (tussen haakjes de ranking van 9 januari):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 11025 punten

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 5140

3. (3) Jessica Pegula (VSt) 5000

4. (4) Caroline Garcia (Fra) 4415

5. (5) Aryna Sabalenka (WRu) 4340

6. (6) Maria Sakkari (Gri) 3921

7. (7) Coco Gauff (VSt) 3762

8. (8) Daria Kasatkina (Rus) 3500

9. (9) Veronika Kudermetova (Rus) 2800

10. (13) Belinda Bencic (Zwi) 2735

11. (14) Danielle Collins (VSt) 2388

12. (12) Simona Halep (Roe) 2381

13. (10) Madison Keys (VSt) 2318

14. (15) Beatriz Haddad Maia (Bra) 2255

15. (16) Petra Kvitova (Tsj) 2221

16. (11) Paula Badosa (Spa) 2102

17. (18) Jelena Ostapenko (Let) 2040

18. (20) Ekaterina Alexandrova (Rus) 1910

19. (17) Anett Kontaveit (Est) 2909

20. (19) Liudmila Samsonova (Rus) 1905

...

32. (27) Elise Mertens 1449

68. (70) Alison Van Uytvanck 846

80. (87) Maryna Zanevska 762

90. (92) Ysaline Bonaventure 694

211.(210) Magali Kempen 310

223. (223) Greet Minnen 289

267.(248) Kirsten Flipkens 233

279.(322) Yanina Wickmayer 219

300.(294) Marie Benoit 207

444.(441) Sofia Costoulas 102