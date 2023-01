Simon Gougnard daags na zege tegen Zuid-Korea: “Goed dat het WK eindelijk begonnen is”

Simon Gougnard, Red Lion sinds 2007, is blij dat het WK hockey eindelijk van start is gegaan. “Het was lang wachten. Na negen dagen ter plaatse is het goed dat het WK begonnen is”, verklaarde de middenvelder zondag, een dag na de 5-0 zege tegen Zuid-Korea op de eerste speeldag in groep B.

“De stage in december in Cadiz duurde lang, net zoals ons verblijf in Argentinië (begin november voor vier wedstrijden in de Pro League, nvdr.)”, vertelde Gougnard in het hotel van de Red Lions in het Indiase Bhubaneswar.

Zaterdag speelde de nationale ploeg een eerste wedstrijd van groot belang sinds het veroveren van de olympische titel in de zomer van 2021. “Dat is lang, elke keer moet je een nieuwe cyclus beginnen en een nieuw doel stellen. De momenten ter plaatse zijn natuurlijk het fijnst. Je moet jezelf de hele periode voordien kunnen motiveren en dat is niet altijd gemakkelijk. We hebben hier een titel te verdedigen, dus dat helpt op het vlak van motivatie”, aldus de middenvelder van Dragons, die dinsdag op zijn 32e verjaardag met de Red Lions aantreedt tegen Duitsland.

Zelfde hotel

Iets meer dan vier jaar na het veroveren van de wereldtitel in Bhubaneswar had Simon Gougnard eigenlijk liever een nieuwe locatie bezocht. “Ik had graag ergens anders gespeeld in plaats van op dezelfde plaats terug te komen en in hetzelfde hotel te verblijven. Maar het stadion is mooi en India is misschien het enige land waar je zoveel mensen op de tribunes kunt bijeenkrijgen. Indien we in Europa hadden gespeeld, dan zouden meer Belgische fans de verplaatsing gemaakt hebben. Nu zijn de journalisten de enige Belgen hier”, lachte Gougnard.