Patro won zaterdagavond de topper tegen La Louvière met 2-1. In een ware cupsfeer, zowel op als naast het veld, maakte Kevin Kis pas in de slotfase vanop de stip het verschil. “Ik trapte vandaag weinig goede ballen, maar de belangrijkste lukte me wel”, lachte matchwinnaar Kevin Kis.