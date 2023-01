Yanina Wickmayer pakt eerste toernooizege in enkelspel als mama

De Belgische Yanina Wickmayer (WTA 322) heeft zondag het ITF-toernooi in de Estse hoofdstad Tallinn (hard/40.000 dollar) gewonnen. De 33-jarige Wickmayer stond in de finale tegenover het Macedonische derde reekshoofd Lina Gjorcheska (WTA 170). Wickmayer leidde met 6-1 en 2-0, toen haar opponente de handdoek in de ring wierp. Het is haar eerste enkelzege sinds haar comeback in 2021 na zwangerschap.