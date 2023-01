Shandong Taishan pakt zonder geblesseerde Fellaini haar derde bekerzege op rij

Shandong Taishan heeft zich zondag in Suzhou verzekerd van de eindwinst in de Chinese FA Cup. Het versloeg in de finale Zhejiang Professional met 2-1. Marouane Fellaini ontbrak bij Shandong Taishan met een schouderblessure.

Wu Xinghan (89.) bezorgde Shandong Taishan in het slot van de wedstrijd de beslissende 2-1. Eerder was Zhejiang op voorsprong gekomen dankzij Gu Bin (36.). Shandong Taishan kwam na rust op gelijke hoogte dankzij Chen Pu (53.). Bij Zhejiang stonden aanvoerder Franko Andrijasevic (ex-Gent) en Nyasha Mushekwi (ex-Oostende) in de basis.

Het is voor Shandong Taishan de achtste bekerzege, haar derde op een rij. Twee weken geleden verloor het team van voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini op bizarre wijze haar landstitel. Door een stijging in het aantal coronagevallen moesten op de slotspeeldag Beijing Guoan, de tegenstander van Shandong Taishan, en Tianjin Jinmen Tiger, de opponent van concurrent Wuhan Three Towns, forfait geven. De wedstrijden werden niet ingehaald en Wuhan Three Towns kroonde zich tot kampioen dankzij een beter doelsaldo.