DAKAR. Loeb wint zeven etappes, maar ziet Qatarees Al-Attiyah toch zijn vijfde eindzege pakken

Nasser Al-Attiyah en zijn copiloot Mathieu Baumel (Toyota) hebben voor de vijfde keer de Dakar gewonnen. De Qatarees kwam na afloop van de derde etappe aan de leiding en stond die niet meer af. In de eindafrekening heeft Al-Attiyah 1u20:49 voorsprong op de Fransman Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (Hunter), die als tweede eindigen. De Braziliaan Lucas Moraes (Toyota) is derde. De Fransman Pierre Lachaume en François Beguin (Optimus) eindigen als dertiende.

De Dakar 2023 zou opnieuw een strijd worden tussen Toyota, Prodrive en Audi. Het Duitse merk nam in 2022 een eerste keer deel om ervaring op te doen, in deze editie ging het vol voor de overwinning. Maar dat draaide anders uit. Peterhansel en Sainz crashten en moesten beiden opgeven. Mattias Ekström werd gewogen en te licht bevonden om deze wedstrijd naar zich toe te trekken.

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin wonnen in deze Dakar zeven etappes, waarvan zes op een rij, een record. Maar het duo verloor in het begin van de Dakar alle kansen op de eindzege toen ze in één rit drie keer lek reden. Na een geweldige inhaalrace eindigden ze toch nog als tweede, een goede start van het WK rallyraid.

De eindzege in de Dakar was voor regerend wereldkampioen Nasser Al-Attiyah. In zijn achtertuin reed de Qatarees in de eerste etappe zowaar verloren, waardoor hij opende met een achtste plaats. Daags nadien zette hij orde op zaken en won hij zijn eerste etappe in de Dakar. Uiteindelijk zou hij er drie winnen, goed voor 47 etappezeges in zijn carrière. Dat zijn er twee minder dan Peterhansel en drie minder dan Ari Vatanen. Al-Attiyah nam na afloop van de derde etappe de leiding in handen, om die niet meer af te staan. Gezien de problemen bij de concurrentie kon hij al snel de wedstrijd controleren. De etappezeges liet hij aan de andere rijders.

Op zoek naar Peterhansel

Voor de Qatarees is het na 2011, 2015, 2019 en 2022 zijn vijfde eindzege in de Dakar. Daarmee nadert hij tot op drie eindzeges van Peterhansel, die de Dakar acht keer won bij de wagens, veertien keer in totaal als je de zes eindzeges bij de motoren erbij telt. Met vier Toyota’s in de top vijf toonde het Japanse merk dat het na al die jaren nog steeds competitief is. Het Belgische Overdrive Racing, dat samen met het officiële Toyota Gazoo Racing instond voor het onderhoud van de wagens en de tactische besprekingen met de rijders, heeft een flink aandeel in deze eindzege. Voor Jean-Marc Fortin, de Belgische teammanager van Overdrive Racing, is het zijn derde eindzege in de Dakar.

Pierre Lachaume en François Beguin reden hun eerste Dakar samen en deden het uitstekend met een knappe dertiende plaats in de eindstand. Olivier Imschoot vormde een duo met Hugues Moilet (Optimus). Zij zijn nog onderweg, maar zonder ongelukken halen ook zij de finish van hun eerste Dakar samen. Als dat het geval is, haalt Imschoot voor de derde keer op rij de finish in de Dakar.

Alexandre Giroud van start tot finish aan de leiding bij de quads

Bij de quads ging de eindzege naar Alexandre Giroud (Yamaha). De Fransman reed van start tot finish aan de leiding. In de eindstand heeft hij een bonus van 43:11 op eerste achtervolger Francisco Moreno Flores (Yamaha). Tien van de achttien quads die van start gingen, haalden de finish.

Alexandre Giroud nam een verschroeiende start. De Fransman won de proloog én de vier daaropvolgende etappes. Na vijf dagen in de Dakar had hij al een bonus van bijna 50 minuten op eerste achtervolger Francisco Moreno Flores, die uiteindelijk als tweede zou eindigen. Vanaf dat moment kon Giroud, die geen technische problemen kende, controleren. Voor Giroud is het na 2022 zijn tweede eindzege in de Dakar. De Italiaan Pablo Copetti (Yamaha) mocht als derde mee het podium op.

Kevin Benavides wint zijn tweede Dakar bij motoren

Kevin Benavides (KTM) heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Dakar bij de motoren gewonnen. De Argentijn heeft in de eindstand 43 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Toby Price (KTM). Skyler Howes (Husqvarna) eindigt als derde op 5:04. Jérome Martiny (Husqvarna) haalt voor de tweede keer op rij de finish in de Dakar. De Belg wordt 32e.

Benavides begon sterk aan de etappe en was na 33 km de snelste. De Argentijn bleef Toby Price twaalf seconden voor waardoor beiden na goed 8400 km racen samen aan de leiding stonden. Skyler Howes moest op dat punt al 1:40 toegeven op het duo en zou niet meer in aanmerking komen voor de eindzege. Na 68 km nam Benavides de leiding over met een voorsprong van 1:49 op Price. Benavides kwam zo op kop in de rit maar ook in de stand. Price probeerde in de slotfase nog wat tijd goed te maken. Dat lukte hem ook maar uiteindelijk zou hij op 55 seconden stranden van Benavides.

Met negen verschillende etappewinnaars en vijf verschillende leiders was de Dakar bij de motoren bijzonder boeiend. Skyler Howes reed vijf dagen aan de leiding maar eindigt uiteindelijk als derde. Kevin Benavides stond de ganse tijd in de top vier en de kloof met de leider bedroeg nooit meer dan 7:01. Na afloop van de tiende etappe nam hij een eerste keer de leiding om die dan opnieuw af te staan aan Howes en Price.

Benavides heeft naast de sport ook oog voor het menselijk aspect. Toen op zaterdag Walkner ten val kwam, stopte hij bij zijn teamgenoot om hem de eerste zorgen toe te dienen en te wachten tot een medisch team ter plaatse was. Nadien reed hij in volle vaart naar de finish waar de tijd die hij bij Walkner verbleef in rekening werd gebracht. Benavides won de etappe en naderde zo tot op 12 seconden van Price die op zaterdag viel en even met de navigatie sukkelde. Afgaande op het kleine tijdverschil in de eindafrekening zouden die twee zaken hem wel eens de eindzege kunnen gekost hebben. Die is nu voor Benavides: snel op de motor en solidair met andere rijders, de definitie van de ideale Dakarist.

Jérome Martiny reed in de slotetappe de 32e tijd en zou ook als 32e eindigen. Een sterke prestatie van de Belg.

Van Kasteren wint Dakar bij de vrachtwagens

Janus van Kasteren, Darek Rodewald en Marcel Snijders (Iveco) hebben zondagmiddag de Dakar bij de vrachtwagens gewonnen. Het Nederlandse trio heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 22:41 op hun landgenoten Martin van den Brink, Erik Kofman en Rijk Mouw (Iveco).

Martin Macek, Frantisek Tomasek en David Svanda (Iveco) eindigden als derde. Het trio won in deze Dakar zes etappes, maar kende ook de nodige pech. De Tsjechen hadden de Dakar in hun greep, want ook Ales Loprais (Praga) toonde zijn kunnen. Maar Loprais verliet donderdagochtend, op een moment dat hij aan de leiding reed, de Dakar nadat hij woensdag een Italiaanse toerist, die onderaan een duin foto’s nam, had aangereden. De Tsjech had niets gemerkt en dat bleek ook uit de wedstrijdbeelden. Bij het overbrengen naar het ziekenhuis kreeg de Italiaan een hartaanval en hij overleed. Loprais stapte vervolgens totaal ontredderd uit de wedstrijd.

Janus van Kasteren, in een hevige strijd voor de zege verwikkeld met Loprais, kreeg de leiding in handen en gaf die niet meer af. De Nederlander won in deze Dakar drie etappes en doorbreekt met zijn eindzege de hegemonie van het Russische Kamaz, dat geen startrecht kreeg in de 45e Dakar.

Van Kasteren maakt deel uit van Team De Rooy. Zijn teambaas Gerard De Rooy was de vorige niet-Kamaz-winnaar in 2016. In 2012 was de eindzege eveneens voor De Rooy, die toen nog een team vormde met onder anderen Tom Colsoul. Die was in deze Dakar verantwoordelijk voor het roadbook. Het is sinds 2000 nog maar de vijfde keer dat een niet-Kamaz-truck de Dakar wint.

Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom (Iveco) hadden een tijdlang uitzicht op de top tien, maar ze moesten uiteindelijk opgeven. In de duinen op weg naar the Empty Quarter brak een aandrijfas. Het team vertoefde enkele dagen in de woestijn, maar was zondag toch op weg naar de finish. In het eindklassement zullen ze niet opgenomen worden. Dat is wellicht weggelegd voor slechts 12 van de 54 deelnemers bij de trucks. Uitvallers als Bouwens worden opgevist in de Dakar Experience. Daarom zijn ze toch gestart in de slotrit.

Austin Jones en de debuterende Eryk Goczal zijn de beste bij de SSV’s

Austin Jones (Red Bull Off-Road) heeft zondag de Dakar bij de prototypes T3 SSV’s gewonnen. De Amerikaan gaat zijn teamgenoot Seth Quintero (Red Bull Off-Road) en de Belg Guillaume de Mévius (OT3) vooraf. Bij de SSV’s T4 won Eryk Goczal (BRP) bij zijn debuut de Dakar. Ronald Baciuska (Can Am) verloor in de slotfase 23 minuten en moet tevreden zijn met de derde plaats.

Het was een bewogen wedstrijdbegin bij de prototypes, waardoor de strijd voor de eindzege al snel herleid werd tot een duel tussen De Mévius en Jones. De Belg reed zes dagen aan de leiding, tot hij donderdag pech kreeg en anderhalf uur verloor. Jones nam de leiding over en hield die tot het einde vast. De Amerikaan is de enige rijder in zijn klasse die geen technisch probleem kreeg. In 2022 moest De Mévius opgeven. In deze editie mag hij als derde mee het podium op.

Bij de SSV’s T4 werd het een geanimeerde strijd waarin Baciuska het opnam tegen de familie Goczal, samen goed voor zeven etappezeges in deze Dakar. Baciuska won er vier. Baciuska was de beste in de proloog, waarna Eryk Goczal de eerste etappe won en de leiding pakte. Toen Baciuska de zege pakte in de zevende etappe, nam hij de leiding over van Marek Goczal (BRP), de vader van Eryk Goczal. Baciuska hield stand tot en met de dertiende etappe en begon met een bonus van 3:24 aan de slotetappe. En daarin ging het mis voor de Litouwer, die in de laatste kilometers behalve 23 minuten ook de eindzege verloor. Die ging naar Eryk Goczal, die op zijn zeventiende bij zijn debuut in de Dakar meteen de eindzege bij de SSV’s T4 pakte.