FUTSAL OVERZICHT: Sterk PIBO Belisia pakt nipt naast punt bij topclub Antwerpen

Enkel FULL Hasselt, dat overtuigend de maat nam van Châtelet, kon op de openingsspeeldag van 2023 de volle buit pakken. De andere zeven Limburgse nationalers slaagden daar niet in. Wel staken eersteklasser Eisden-Dorp en tweedeklasser KRC Genk Futsal in de slotfase nog een punt op zak. Genk deed dat in letterlijk de allerlaatste seconde tegen Grace-Hollogne. Het thuispubliek was door het dolle heen. Meeuwen, Houthalen, Wellen en Tongeren waren niet opgewassen tegen hun tegenstander uit de top vijf. In interprovinciale lieten FALB Zutendaal en Maasmechelen Turk geen steek vallen.