Het moet het meest opmerkelijke parcours zijn in de showbizz. Van onehitwonder die Radio 2 Zomerhit won via het wereldberoemde Glastonbury festival naar het podium van het Songfestival in Liverpool. Maak kennis met het bijzondere levensverhaal van de Antwerpse zanger Gustaph (42). Ooit bekend onder het pseudoniem Steffen en voluit Stef Caers op zijn paspoort.