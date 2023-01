De match vond plaats in de striemende regen. — © Sven Dillen

Drie doelpunten en een assist. Dat was het schitterende rapport dat uitblinker Ricardo Kessels tegen Lyra-Lierse kon voorleggen. Daarmee had de Nederlandse Braziliaan een overgroot aandeel in de broodnodige 4-2-zege van Sporting Hasselt.