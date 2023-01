Fred (84) ontsnapte miraculeus aan Holocaust, zijn volledige familie werd vermoord

Fred Kader was de enige van zijn gezin die de Holocaust overleefde. Zijn ouders, zijn twee broers, zijn halfbroer en zijn halfzus, werden door de nazi’s vermoord in Auschwitz. Hoe de jonge Antwerpenaar zelf miraculeus ontsnapte kun je horen in de uitstekende podcast De Kunst Van Het Verdwijnen. Ondertussen woont Fred bijna vijftig jaar in de Amerikaanse stad Omaha. Naar zijn geboortestad is hij sinds 1942 nooit meer teruggekomen en hier vertelt hij waarom.