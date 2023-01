Gezin staat doodsangsten uit wanneer meterslange cobra door hun keuken kruipt: “Kan met gemak een volwassen man doden”

Een Thaise man schrok zich rot toen hij zijn keuken binnenkwam en een gigantische cobra zag. De slang was meer dan vier meter lang en kroop gemoedelijk over de vloer en op het aanrecht. “Ik heb nog nooit zo’n grote slang gezien, het leek wel een brandslang”, aldus Paphawit Muangkaew die met zijn gezin doodsangsten uitstond terwijl het reptiel in zijn huis zat. “Zo’n cobra kan met gemak een volwassen man doden.” In Thailand worden jaarlijks zo’n 7.000 mensen gebeten door slangen, waarvan een dertigtal overlijden. De cobra is veruit de dodelijkste, blijkt uit onderzoek van de Thaise Chulalongkorn University.