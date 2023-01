GEMEENTERAAD LIVE. Lode Vereeck: “Er mag meer open debat komen”

Op de gemeenteraad van maandagavond staan er twee vragen. Zo wil Patrick Hermans (PUUR) nu eindelijk inzage in de ‘brief’ die, “burgemeester Kriekels een tijd terug aan de uitbaters van Den Appel zou gestuurd hebben om de verkeerssituatie rond hun terras aan te kaarten. Maar die brief krijgen we niet te zien”, zegt Hermans die daarover uitleg wil.

Lode Vereeck (onafhankelijk) wil dan weer dat ook de begrippen interpellatie en motie opgenomen worden in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. “Zo kunnen we misschien tot een open debat komen, want in de huidige vorm, lukt dat absoluut niet.” Uiteraard moet hij hiervoor eerst een meerderheid van de raadsleden achter zijn voorstellen scharen.