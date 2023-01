Familie van vrouw die dood teruggevonden werd in Brussels cel gelooft niet in zelfdoding: “Ze zou haar zoon nooit in de steek laten”

De dood van de vrouw die afgelopen donderdagochtend levenloos werd aangetroffen in een cel bij een politiebureau in Brussel, is nog niet opgehelderd. Sourour A was de avond voordien gearresteerd wegens onbekende redenen. De politie ging uit van zelfdoding, maar die hypothese wordt betwist door haar familie.

“De familie gelooft helemaal niet in de hypothese van zelfmoord”, zegt advocaat Selma Benkhelifa. “Ze kregen te horen dat Sourour zichzelf zou hebben gewurgd met haar trui, maar dat lijkt onmogelijk.”

“Mijn zus was geen suïcidaal persoon”, zegt de zus van het slachtoffer. “Ze had een 19-jarige zoon met wie ze samenwoonde en die alles voor haar was. Ze zou hem nooit in de steek hebben gelaten.”

Na kennis genomen te hebben van de feiten gaf de politie donderdag alle info door aan Comité P, het toezichthoudend orgaan van de politie. Het Brussels parket is een gerechtelijk onderzoek gestart. Volgens de RTBF zouden de resultaten van de autopsie maandag vrijgegeven worden.

LEES OOK. Vrouw dood aangetroffen in cel van Brusselse politie

De familie vermoedt dat vooral de camerabeelden voor duidelijkheid kunnen zorgen. “De cel van het politiebureau is inderdaad uitgerust met camera’s. Laat ons hopen dat de beelden kunnen tonen wat er echt gebeurd is en dat er geen sprake is van een storing of ander technisch probleem dat de visualisatie verhindert”, zegt Benkhelifa.

“We zouden de omstandigheden van haar dood graag opgehelderd zien. We willen weten waarom er geen toezicht op haar was toen ze in de cel zat. Daarvoor gaan we alles uit de kast halen”, voegt de familie er zelf aan toe.