Oud-wielrenner Lieuwe Westra overleden op 40-jarige leeftijd

De Nederlandse ex-renner Lieuwe Westra is op veertigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn biograaf Thomas Sijtsma op Twitter meegedeeld. De Fries was in zijn loopbaan onder meer prof bij Astana.

“De voormalig wielrenner vocht de laatste jaren met zichzelf en verloor”, zet Sijtsma bij het bericht. Westra beeindigde zijn carrière als wielrenner in 2017 omdat hij sukkelde met een depressie.

Westra was profwielrenner van 2006 tot 2016 en reed voor onder meer Vacansoleil, Astana en Wanty-Groupe Gobert. De hardrijder werd tweemaal Nederlands kampioen tijdrijden. Hij won ook etappes in de Ronde van België (2011), Parijs-Nice (2012), de Ronde van Californië (2013), de Ronde van Catalonië (2014) en het Critérium du Dauphiné (2014). Met de Ronde van Denemarken (2012) en de Driedaagse De Panne-Koksijde (2016) schreef hij twee rittenkoersen op zijn palmares.

Depressies

Westra was tien jaar beroepsrenner en had als bijnaam ’Het Beest’, omdat hij vreselijk hard kon fietsen en afzien. In januari 2017 beëindigde hij vrij abrupt zijn carrière. Hij zou dat jaar uitkomen voor zijn nieuwe ploeg Wanty-Gobert. Westra gaf persoonlijke redenen op voor zijn besluit. In het najaar daarvoor had Westra bekend dat hij leed aan depressies, onder meer door een verbroken relatie terwijl hij ook twijfelde aan zijn bestaan als profrenner. In zijn biografie ‘Het Beest’, die in 2018 uitkwam, bekende hij meermaals doping te hebben gebruikt.